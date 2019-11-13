Borsa güne yatay başladı
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Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 77,58 puanlık artışla 104 bin 49 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı. - İSTANBUL
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