Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yatay başladı
Son Dakika Ekonomi Borsa, güne yatay başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalışla 105.935,82 seviyesine geriledi.

Borsa, güne yatay başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalışla 105.935,82 seviyesine geriledi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 47,32 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 105.935,82 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile metal ana sanayi oldu.


Dün, gün içinde kar satışları ile 105.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 105.983,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yatay başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]