Borsa güne yatay başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,04'lük hafif düşüşle başladı. Endeks, 47,32 puanlık azalışla 105 bin 935 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,16 arttı.
(İHA)
İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok