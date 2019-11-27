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Borsa güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,04'lük hafif düşüşle başladı. Endeks, 47,32 puanlık azalışla 105 bin 935 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,16 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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