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Borsa güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,02'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 19,06 puanlık artışla 108 bin 30 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,06 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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