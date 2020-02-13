Borsa, güne yatay başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, güne yatay başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.

Borsa, güne yatay başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 48,34 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 120.000,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile kimya, petrol, plastik oldu.


Borsa İstanbul'da, açıklanan bilançoların da etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekerken, dün bankacılık endeksinin yüzde 1,75 değer kaybetmesine karşın BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 120.048,74 puandan tamamladı. Borsada en fazla kazandıran sektör ise yüzde 3,13 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'yi desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirterek, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve Almanya ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni gizlice yapıldı Koronavirüs altın fiyatlarını uçurdu! Çeyrek altın 500 lirayı geçti Suriye'de gündeme damga vuran fotoğraf karesinin hikayesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, güne yatay başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]