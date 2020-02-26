Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 azalarak 114.281,84 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 82,69 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 114.281,84 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,53 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,17 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve küresel ekonomiye etkilerinin daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin tahminler, dünya borsalarındaki satıcılı seyrin devam etmesine neden oluyor.

Azalan küresel risk iştahına paralel dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 114.364,53 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.