Borsa, güne yatay başladı - Son Dakika

Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 artışla 114.776,42 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 artışla 114.776,42 puana yükseldi.

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Açılışta BIST 100 endeksi, 108,01 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 114.776,42 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi önceki kapanış seviyesinden güne başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu haftanın veri gündeminde, cuma günü yurt içinde enflasyon ve ABD'deki istihdam raporunun öne çıktığını bildiren analistler, çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:01 Kaynak: AA

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