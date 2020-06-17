Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 111.327,92 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 111.327,92 puana yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 388,26 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 111.327,92 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile spor oldu.

Dün 111.875 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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