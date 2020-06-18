Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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