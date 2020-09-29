Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.124,67 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.124,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,50 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.124,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler, makro politikalar ve ilkeler belirlenmiş olacak.

Yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın bu akşam yapacağı ilk canlı yayın tartışmasının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Yeni Ekonomi Programı, Borsa İstanbul, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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