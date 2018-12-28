Borsa Güne Yükselişle Başladı
57 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 199,30 puanlık artışla 91 bin 174 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: İHA
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