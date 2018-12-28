Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

57 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 199,30 puanlık artışla 91 bin 174 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak

Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:22:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]