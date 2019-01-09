Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 91.031,58 puandan başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 91.031,58 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 334,61 puan ve yüzde 0,37 artışla 91.031,58 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile sigorta oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 90.776,12 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 primle 90.696,97 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda, pay piyasalarının pozitif görünümünü devam ettireceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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