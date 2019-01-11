Borsa Güne Yükselişle Başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,34'lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,34'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,34'lük yükselişle başladı. Endeks, 306,95 puanlık artışla 91 bin 503 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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