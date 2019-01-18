Borsa Güne Yükselişle Başladı
30 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 375,54 puanlık artışla 97 bin 192 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 azaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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