Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

30 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 375,54 puanlık artışla 97 bin 192 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 azaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Ekonomi
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