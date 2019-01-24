Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

36 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 312,74 puanlık artışla 100 bin 453 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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