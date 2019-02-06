Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

6 dakika önce

Trump'ın duvar ısrarının ABD'de hükümetin yeniden kapanmasına neden olup olmayacağı izlenirken, BIST 100 güne yükselişle başladı.

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Trump'ın duvar ısrarının ABD'de hükümetin yeniden kapanmasına neden olup olmayacağı izlenirken, BIST 100 güne yükselişle başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:17 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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