Borsa güne yükselişle başladı

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Trump'ın duvar ısrarının ABD'de hükümetin yeniden kapanmasına neden olup olmayacağı izlenirken, BIST 100 güne yükselişle başladı.
Trump'ın duvar ısrarının ABD'de hükümetin yeniden kapanmasına neden olup olmayacağı izlenirken, BIST 100 güne yükselişle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:17
Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı
Hawaii'de Sigara Satın Alma Yaşının 100'e Çıkarılması Önerisi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı