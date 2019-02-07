Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Yükselişle Başladı

Borsa, Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.752,83 puandan başladı.

Borsa, Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.752,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 168,57 puan ve yüzde 0,16 artışla 102.752,83 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile bilişim oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.696,85 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 102.584,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

BoE'den para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, büyüme ve enflasyon projeksiyonları ile Brexit sürecine ilişkin verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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