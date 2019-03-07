Borsa Güne Yükselişle Başladı
51 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 400,75 puanlık artışla 103 bin 853 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise herhangi bir değişim göstermedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
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