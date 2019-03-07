Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

51 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 400,75 puanlık artışla 103 bin 853 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise herhangi bir değişim göstermedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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