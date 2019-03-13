Borsa, güne yükselişle başladı
1 saat önce
Açılışta BIST 100 endeksi, 99,77 puan ve yüzde 0,10 artışla 101.820,81 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 99,77 puan ve yüzde 0,10 artışla 101.820,81 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:05
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