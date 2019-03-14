Borsa, güne yükselişle başladı
36 dakika önce
Açılışta BIST 100 endeksi, 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10
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