Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Yükselişle Başladı

Borsa, Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 97.820,68 puandan başladı.

Borsa, Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 97.820,68 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 442,10 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 97.820,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile inşaat oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Draghi'nin yapacağı konuşmada, para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, avro/dolar paritesinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 96.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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