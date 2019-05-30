Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

49 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı. Endeks, 845,88 puanlık artışla 88 bin 32 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:32 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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