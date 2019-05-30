Borsa güne yükselişle başladı
24 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,97'lik yükselişle başladı. Endeks, 845,88 puanlık artışla 88 bin 32 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
(İHA)
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