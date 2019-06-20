Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yükselişle başladı

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:13 
borsa istanbul, Ekonomi
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