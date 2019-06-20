Borsa, güne yükselişle başladı
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:13
'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı.
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