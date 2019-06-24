Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, güne yükselişle başladı

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artışla 96.039,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

Cuma günü Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,14 azalışla 94.022,28 puandan tamamladı.
Analistler, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini söyledi.
Jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:00 Kaynak: AA
holding, borsa istanbul, istanbul, borsa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı! Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]