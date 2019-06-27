Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,45'lik yükselişle başladı. Endeks, 425,27 puanlık artışla 95 bin 256 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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