Borsa güne yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,45'lik yükselişle başladı. Endeks, 425,27 puanlık artışla 95 bin 256 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. - İSTANBUL
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