Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,25'lik yükselişle başladı. Endeks, 251,81 puanlık artışla 100 bin 452 puandan açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
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