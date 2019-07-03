Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,25'lik yükselişle başladı. Endeks, 251,81 puanlık artışla 100 bin 452 puandan açıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı BAE Şeyhi'nin oğlu "cinsel ilişki partisi"nde öldü! İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:58:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]