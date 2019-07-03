Borsa güne yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,25'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,25'lik yükselişle başladı. Endeks, 251,81 puanlık artışla 100 bin 452 puandan açıldı. - İSTANBUL
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