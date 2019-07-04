Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

4 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 367,64 puanlık artışla 99 bin 730 puandan açıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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