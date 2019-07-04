Borsa güne yükselişle başladı
2 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,37'lik yükselişle başladı. Endeks, 367,64 puanlık artışla 99 bin 730 puandan açıldı.
(İHA)
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