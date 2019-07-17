Borsa güne yükselişle başladı
2 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,40'lık yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,40'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,40'lık yükselişle başladı. Endeks, 393,14 puanlık artışla 98 bin 421 puandan açıldı. - İSTANBUL
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