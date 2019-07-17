Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

2 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,40'lık yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,40'lık yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,40'lık yükselişle başladı. Endeks, 393,14 puanlık artışla 98 bin 421 puandan açıldı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
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