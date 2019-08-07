Borsa güne yükselişle başladı
44 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı. Endeks, 444,87 puanlık artışla 100 bin 28 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı. - İSTANBUL
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