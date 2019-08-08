Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.

Borsa, güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 99.124,74 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.068,27 puan ve yüzde 1,09 artışla 99.124,74 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile madencilik oldu.
Dün 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 98.056,47 puandan tamamladı.
Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat'ın doğusu konusunda ABD ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.
ABD ve Çin arasında artan gerilimin, taraflardan gelen açıklamalarla düştüğünü ve bunun da küresel risk iştahını artırdığına değinen analistler, Suriye'de barış koridoru için kurulacak harekat merkezi konusunda ABD ile anlaşıldığı haberinin de Türk lirası varlıkları desteklediğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğine belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz
Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]