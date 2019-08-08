Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı. Endeks, 1.068 puanlık artışla 99 bin 124 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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