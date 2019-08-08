Borsa güne yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,09'luk yükselişle başladı. Endeks, 1.068 puanlık artışla 99 bin 124 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.
(İHA)
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