Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa güne yükselişle başladı

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 175,68 puan ve yüzde 0,18 artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile kimya, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, yüzde 0,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.286,18 puandan tamamladı.

Analistler, son dönemde küresel piyasalarda artan resesyon endişelerine karşılık merkez bankalarının artan güvercin tutumunun pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.
Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96,500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor
Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]