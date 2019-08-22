Borsa güne yükselişle başladı
47 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 208,22 puanlık artışla 95 bin 730 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,20 arttı. - İSTANBUL
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