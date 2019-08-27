Borsa güne yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 249,30 puan ve yüzde 0,26 artışla 97.350,59 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 249,30 puan ve yüzde 0,26 artışla 97.350,59 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:20
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı