Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı. Endeks, 462,71 puanlık artışla 96 bin 493 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL
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