Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 830,65 puan artışla 99.656,76 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 830,65 puan artışla 99.656,76 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 830,65 puan ve yüzde 0,84 yükselişle 99.656,76 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,84 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.


Dün, açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 98.826,11 puandan tamamladı.

Analistler, dün İngiltere'de yaşanan gelişmeler ile ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksindeki düşüşün küresel risk iştahını olumsuz etkilese de yurt içinde yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin piyasaları desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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