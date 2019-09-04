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Borsa güne yükselişle başladı

44 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,84'lük yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,84'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,84'lük yükselişle başladı. Endeks, 830,65 puanlık artışla 99 bin 656 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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