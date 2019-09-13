Borsa, güne yükselişle başladı
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 259,25 puan artışla 102.706,52 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 259,25 puan artışla 102.706,52 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:20
Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan aşağı atladı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu