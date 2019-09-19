Borsa güne yükselişle başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 167,13 puanlık artışla 102 bin 97 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL
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