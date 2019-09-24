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Borsa güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 1,35'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 1,35'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,35'lik yükselişle başladı. Endeks, 1.354 puanlık artışla 101 bin 375 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de yüzde 1,14 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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