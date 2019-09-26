Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yükselişle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 295,12 puan artışla 102.913,54 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 295,12 puan artışla 102.913,54 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 295,12 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 102.913,54 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.


Dün dünya borsalarından pozitif ayrışmasını sürdüren Borsa İstanbul'da yüzde 0,76 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 102.618,41 puandan tamamladı.


Analistler, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının, TL varlıklara ilginin artmasını sağladığını kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, dünkü konuşmasında, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini ve enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD'nin ikinci çeyrek büyümesi başta olmak üzere makroekonomik verilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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