Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

41 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı. Endeks, 295,12 puanlık artışla 102 bin 913 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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