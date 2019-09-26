Borsa güne yükselişle başladı
41 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı. Endeks, 295,12 puanlık artışla 102 bin 913 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. - İSTANBUL
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