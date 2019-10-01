Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

49 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı. Endeks, 241,95 puanlık artışla 105 bin 274 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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