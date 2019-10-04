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Borsa güne yükselişle başladı

3 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 392,67 puan artışla 103.177,00 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 392,67 puan artışla 103.177,00 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 392,67 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 103.177,00 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile elektrik oldu.


Dün, 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeye yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 102.784,33 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Bugün pay piyasalarında kesintisiz sürekli işlem modelinin uygulanacağını, dolayısıyla sürekli müzayede işlemlerine saat 13.00'ten 14.00'e kadar ara verilmeyeceğini anımsatan analistler, öğle arasının kaldırılmasıyla pay piyasasının, vadeli işlemler piyasası ve Avrupa borsalarıyla daha uyumlu hale geleceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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