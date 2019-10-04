Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

2 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 392,67 puanlık artışla 103 bin 177 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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