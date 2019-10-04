Borsa güne yükselişle başladı
2 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 392,67 puanlık artışla 103 bin 177 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. - İSTANBUL
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