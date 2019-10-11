Son Dakika Haberleri: Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:16 
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