Borsa güne yükselişle başladı
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:16
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